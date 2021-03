Critics’ Choice Awards 2021 | i beauty look più incredibili da realizzare a casa

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lezione di bellezza numero 1: non c’è trucco spettacolare che non si possa realizzare anche nel salotto di casa (per rimanerci). Cosa occorre? Cosmetici fa-vo-lo-si e uno spirito guida via Zoom. A impartirla Anya Taylor-Joy che, in occasione dei Critics’ Choice Awards, tenutisi in forma per lo più virtuale la notte tra il 7 e 8 marzo ora italiana, tele guidata a distanza dalla sua make-up artist Georgie Eisdell, ha realizzato un beauty look ineccepibile con prodotti Dior Beauty.