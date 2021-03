Covid: Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini, ok a 200 mln per ricerca (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - TV7Benevento : Covid: Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini, ok a 200 mln per ricerca... - MattiaGallo17 : RT @GabrieleCarrer: ++ Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini ++ Ieri l'ex ministro su @formichenews: rafforzare 'metodo p… - GabrieleCarrer : ++ Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini ++ Ieri l'ex ministro su @formichenews: rafforzare 'meto… - GiulianaDaniel2 : RT @istbrunoleoni: Con ogni probabilità noi dovremo prendere il vaccino ogni anno, dunque questa è una riconversione strutturale. Meglio me… -