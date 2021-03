Cos' è la ' cannibalizzazione dei pazienti covid' in ospedale e cosa sta succedendo con le terapie intensive

(Di lunedì 8 marzo 2021) Le rianimazioni sono in sofferenza in molte regioni, anche a danno di chi fa i conti con altre malattie. Cartabellotta: 'Ormai la terza ondata è partita e spetta alla politica prendere delle ...

Le rianimazioni sono in sofferenza in molte regioni, anche a danno di chi fa i conti con altre malattie. Cartabellotta: 'Ormai la terza ondata è partita e spetta alla politica prendere delle ...'ha spinto Mario Draghi a tornare in campo con un working paper dai toni allarmanti e durissimi ... la quale ha già vissuto stagioni da razzia barbarica esull'M&A? Il fatto che ...Le rianimazioni sono in sofferenza in molte regioni, anche a danno di chi fa i conti con altre malattie. Cartabellotta: "Ormai la terza ondata è partita e spetta alla politica prendere delle decisioni ...Il vertice di Rai1 si giustifica del flop del Festival con scuse puerili, dando la colpa al calcio, al Covid, alla depressione, ma mai alle idee.