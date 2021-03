Ciriaco Sforza chi è: il mito di Tre Uomini e Una Gamba (Di lunedì 8 marzo 2021) Giacomino nel celebre film Tre Uomini e Una Gamba, usava la maglia di Ciriaco Sforza come pigiama, il calciatore dopo aver avuto un flop all’Inter attualmente allena il Basilea. Ciriaco Sforza, la storia del calciatore e il suo flop all’Inter (Getty Images)Alcuni conoscono Ciriaco Sforza solo per il film “Tre Uomini e Una Gamba”, di Aldo Giovanni e Giacomo. In Italia, Ciriaco Sforza è noto al grande pubblico proprio per la scena di “Tre Uomini e Una Gamba”. Quella dove Giacomino si trova in ospedale, e dopo una intossicazione di cozze che gli ha portato una colica renale, è costretto a passare la notte in ospedale. L’amico Aldo gli ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 marzo 2021) Giacomino nel celebre film Tree Una, usava la maglia dicome pigiama, il calciatore dopo aver avuto un flop all’Inter attualmente allena il Basilea., la storia del calciatore e il suo flop all’Inter (Getty Images)Alcuni conosconosolo per il film “Tree Una”, di Aldo Giovanni e Giacomo. In Italia,è noto al grande pubblico proprio per la scena di “Tree Una”. Quella dove Giacomino si trova in ospedale, e dopo una intossicazione di cozze che gli ha portato una colica renale, è costretto a passare la notte in ospedale. L’amico Aldo gli ...

Advertising

Kaosantifa : @FontanaPres Tu, invece, se fossi un calciatore saresti Ciriaco Sforza. ?? - benniblanco84 : @Inter Ciriaco Sforza - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Primo gol di Darian Males (attaccante 2001, acquistato dall'Inter per quasi 4 mln) al Basilea. Basilea allenato da una vec… - diegocecati : RT @marifcinter: Primo gol di Darian Males (attaccante 2001, acquistato dall'Inter per quasi 4 mln) al Basilea. Basilea allenato da una vec… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Primo gol di Darian Males (attaccante 2001, acquistato dall'Inter per quasi 4 mln) al Basilea. Basilea allenato da una vec… -