Calcio: Pirlo, 'CR7 riposato e carico' (Di lunedì 8 marzo 2021) Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Ha avuto modo di riposare in questi giorni ed è molto carico". Così Andrea Pirlo un Cristiano Ronaldo alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto dove i bianconeri punteranno sul 5 volta pallone d'oro per rimontare la sconfitta per 2-1 dell'andata. "Avevamo programmato un percorso di allenamenti con lui dopo lo Spezia ed è pronto, aggiunge Pirlo in conferenza stampa". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Torino, 8 mar. - (Adnkronos) - "Ha avuto modo di riposare in questi giorni ed è molto". Così Andreaun Cristiano Ronaldo alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto dove i bianconeri punteranno sul 5 volta pallone d'oro per rimontare la sconfitta per 2-1 dell'andata. "Avevamo programmato un percorso di allenamenti con lui dopo lo Spezia ed è pronto, aggiungein conferenza stampa".

