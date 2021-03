Benevento, dopo la lite, pace fatta tra Insigne e Schiattarella (Di lunedì 8 marzo 2021) pace fatta tra Roberto Insigne e Pasquale Schiattarella del Benevento. dopo la lite in allenamento di venerdì scorso, i due erano stati esclusi dalla lista dei convocati per la gara con lo Spezia. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, il chiarimento tra i due, con tanto di foto abbracciati pubblicata da Pasquale Schiattarella su Instagram, dove ha scritto: “dopo la pioggia c’è sempre il sole”. Foto: Instagram Schiattarella L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021)tra Robertoe Pasqualedellain allenamento di venerdì scorso, i due erano stati esclusi dalla lista dei convocati per la gara con lo Spezia. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, il chiarimento tra i due, con tanto di foto abbracciati pubblicata da Pasqualesu Instagram, dove ha scritto: “la pioggia c’è sempre il sole”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

