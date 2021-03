Basket, Champions League 2020-2021: Sassari e Brindisi, la vittoria è d’obbligo (Di lunedì 8 marzo 2021) Si disputa oggi e domani la seconda giornata della Top 16 della Champions League 2020-2021 di Basket e oggi scendono in campo la Dinamo Sassari e Brindisi, entrambe reduci da un ko all’esordio. Per le due squadre italiane, dunque, vincere è fondamentale per restare in corsa per passare il turno. Si parte alle 18.30 di martedì in Repubblica Ceca, quando i padroni di casa dell’ERA Nymburk ospitano la Dinamo Sassari. I cechi arrivano all’appuntamento forti del successo per 91-87 contro il Bamberg all’esordio e puntano ovviamente al successo per confermarsi in vetta al gruppo L e allungare su una avversaria. Il Nymburk è una squadra che tira molto (ha una media di 91 punti a partita) pur con percentuali non altissime e, dunque, è fondamentale la difesa per ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Si disputa oggi e domani la seconda giornata della Top 16 delladie oggi scendono in campo la Dinamo, entrambe reduci da un ko all’esordio. Per le due squadre italiane, dunque, vincere è fondamentale per restare in corsa per passare il turno. Si parte alle 18.30 di martedì in Repubblica Ceca, quando i padroni di casa dell’ERA Nymburk ospitano la Dinamo. I cechi arrivano all’appuntamento forti del successo per 91-87 contro il Bamberg all’esordio e puntano ovviamente al successo per confermarsi in vetta al gruppo L e allungare su una avversaria. Il Nymburk è una squadra che tira molto (ha una media di 91 punti a partita) pur con percentuali non altissime e, dunque, è fondamentale la difesa per ...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Champions: la @dinamo_sassari nella Repubblica Ceca per affrontare il Nymburk - SSportNetwork : #SuperSportNews! #SerieA possibile fuga #Inter, inferno in coda; #PremierLeague goodbye #City; #Ligue1 trenino in v… - OA_Sport : Basket: non bastano Gaspardo e Visconti a Brindisi per evitare la sconfitta nel concitato finale con l'Hapoel Holon - infoitsport : Basket Eurocup: la Virtus batte Lubiana. Champions: Sassari cade con Saragozza - zazoomblog : Basket Eurocup: la Virtus batte Lubiana. Champions: Sassari cade con Saragozza - #Basket #Eurocup: #Virtus #batte -