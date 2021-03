ASUS annuncia le schede grafiche AMD Radeon RX 6700 XT

(Di lunedì 8 marzo 2021)hato le nuoveAMDRXXT con nuovi design per esaltare le prestazioni AMD RDNA 2le nuoveROG Strix, TUF Gaming e Dual AMDRXXT. LeAMDRX 6900 XT eRX 6800 hanno entusiasmato gli appassionati di gaming già al debutto esi è impegnata per esaltare la loro potenza con diversi design personalizzati che hanno permesso di raggiungere performance eccezionali, abbassando la rumorosità e migliorando il potenziale di overclock. Le stesse caratteristiche vengono ora proposte nelle ...

ha svelato tre schede video (ROG Strix, TUF Gaming e Dual) con GPU Radeon RX 6700 XT, 12 GB di memoria GDDR6 e interfaccia PCI Express ...Non solo: ha indicato anche il primo smartphone che lo userà, ovvero l'imminente ROG Phone 5 di. L'unico cosa che ci viene in mente è "esagerato", in entrambe le accezioni. Il nuovo modulo da 18 ...ASUS annuncia le nuove schede grafiche ROG Strix, TUF Gaming e Dual AMD Radeon RX 6700 XT. Le schede grafiche AMD Radeon RX 6900 XT e Radeon RX 6800 hanno entusiasmato gli appassionati di gaming già ...ASUS ha svelato tre schede video (ROG Strix, TUF Gaming e Dual) con GPU Radeon RX 6700 XT, 12 GB di memoria GDDR6 e interfaccia PCI Express 4.0.