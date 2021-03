Anna Tatangelo, la bomba sul nuovo amore: “È un collega più giovane, è stato Gigi D’Alessio a presentarglielo” (Di lunedì 8 marzo 2021) Anna Tatangelo, che è seguitissima su Instagram oltre a essere una delle cantanti italiane più amate, è da poco tornata scura. Per mesi si è fatta vedere coi capelli biondi e da poco è voluta tornare “alle origini”. Addio, quindi, al biondo, che, in qualche modo, ha determinato la sua rinascita personale e professionale perché, come si ricorderà, il cambiamento di look drastico era arrivato qualche tempo dopo la rottura definitiva da Gigi D’Alessio. Che comunque rimane un “pilastro” della sua vita, come confidato in un’intervista al Corriere della Sera. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021), che è seguitissima su Instagram oltre a essere una delle cantanti italiane più amate, è da poco tornata scura. Per mesi si è fatta vedere coi capelli biondi e da poco è voluta tornare “alle origini”. Addio, quindi, al biondo, che, in qualche modo, ha determinato la sua rinascita personale e professionale perché, come si ricorderà, il cambiamento di look drastico era arrivato qualche tempo dopo la rottura definitiva da. Che comunque rimane un “pilastro” della sua vita, come confidato in un’intervista al Corriere della Sera. “è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. ...

Advertising

nomenfloris : io con Anna Tatangelo e Laura Pausini, da piccola le ho sempre confuse - SPYit_official : Anna Tatangelo si è fidanzata con un rapper e Gigi D’alessio con una fan più giovane di 26 anni: ecco di chi si tra… - senselessnic : ascoltazione di anna tatangelo e maria nazionale con oomf - briIIantematt : anna tatangelo???? che poi era proprio in questi giorni il festival - SkinnyGio : Annalisa is the new Anna Tatangelo. Ogni generazione deve avere un’artista odiata dai giornalisti senza motivo, pur… -