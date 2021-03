America’s Cup, Francesco Bruni: “New Zealand è un team stellare, ma non ci lasciamo intimidire” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il co-timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni, ha rilasciato un’intervista al quotidiano romano “Il Messaggero” a pochi giorni dal via dell’inizio della Finale dell’America’s Cup di vela contro i detentori di team New Zealand. La sfida con gli oceanici ormai è vicina e l’azzurro ha spiegato la scelta del doppio timoniere fatta dall’imbarcazione italiana, passando poi all’analisi degli avversari. Bruni inizia parlando della nuova classe AC75: “Cambiare da barca a barca è sempre stata una mia caratteristica, che alla fine mi ha portato a essere dove sono ora. Forse se avessi continuato la stessa classe olimpica, avrei avuto più possibilità di vincere una medaglia. Invece ho preferito saltare da una classe ad un’altra, da una specialità all’altra, dalla flotta al match race, dalle ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) Il co-timoniere di Luna Rossa,, ha rilasciato un’intervista al quotidiano romano “Il Messaggero” a pochi giorni dal via dell’inizio della Finale dell’Cup di vela contro i detentori diNew. La sfida con gli oceanici ormai è vicina e l’azzurro ha spiegato la scelta del doppio timoniere fatta dall’imbarcazione italiana, passando poi all’analisi degli avversari.inizia parlando della nuova classe AC75: “Cambiare da barca a barca è sempre stata una mia caratteristica, che alla fine mi ha portato a essere dove sono ora. Forse se avessi continuato la stessa classe olimpica, avrei avuto più possibilità di vincere una medaglia. Invece ho preferito saltare da una classe ad un’altra, da una specialità all’altra, dalla flotta al match race, dalle ...

Advertising

repubblica : Una nazionale in barca: l’Italia di Luna Rossa sogna a vele unificate: Domani notte le prime regate di America’s Cu… - infoitsport : Omega al tempo dell'America's Cup 2021 - lillydessi : America's Cup, previsioni meteo. Prime due giornate favorevoli a New Zealand, poi il vento cala? - OA Sport… - infoitsport : America's Cup, previsioni meteo. Prime due giornate favorevoli a New Zealand, poi il vento cala? - infoitsport : America's Cup, James Spithill: 'I Kiwi sono tra i migliori di sempre. Nel 2013 imparammo dalle sconfitte' -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup App mediche mobili Mercato analisi delle tendenze chiave, delle dinamiche del settore e della crescita futura 2021-2030 - Genovagay Genova Gay