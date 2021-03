8 marzo: Bruno Bossio (Pd), 'in ambasciata per sostenere donne polacche' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Ho celebrato la Festa dell'8 marzo in nome dei diritti delle donne. Sono stata, infatti, davanti all'ambasciata polacca in Italia per dare sostegno a una battaglia di civiltà contro la recente legge che in quel Paese di fatto ha vietato le interruzioni di gravidanza e in ultimo contro la mozione che autorizza l'esistenza di aree 'lgtp free'". Lo annuncia la parlamentare del Pd Enza Bruno Bossio. "La libertà di autodeterminarsi, anche negli orientamenti sessuali, è il primo confine -aggiunge- che sancisce un'eguaglianza sostanziale e una piena affermazione delle pari opportunità. Ecco perché ho aderito alla mobilitazione promossa dall'European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (Epf) -la rete di parlamentari di tutta Europa impegnati/e nella tutela dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Ho celebrato la Festa dell'8in nome dei diritti delle. Sono stata, infatti, davanti all'polacca in Italia per dare sostegno a una battaglia di civiltà contro la recente legge che in quel Paese di fatto ha vietato le interruzioni di gravidanza e in ultimo contro la mozione che autorizza l'esistenza di aree 'lgtp free'". Lo annuncia la parlamentare del Pd Enza. "La libertà di autodeterminarsi, anche negli orientamenti sessuali, è il primo confine -aggiunge- che sancisce un'eguaglianza sostanziale e una piena affermazione delle pari opportunità. Ecco perché ho aderito alla mobilitazione promossa dall'European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (Epf) -la rete di parlamentari di tutta Europa impegnati/e nella tutela dei ...

TV7Benevento : 8 marzo: Bruno Bossio (Pd), 'in ambasciata per sostenere donne polacche'... - corrierelamezia : 8 marzo, Bruno Bossio (Pd): 'Oggi davanti ambasciata polacca per battaglia contro leggi misogine' - StanzaBalocchi : Esce il 12 marzo su CHILI, CGDIGITAL E ITUNES il documentario ‘Cattività’ diretto da Bruno Oliviero - br1scu8 : RT @Fondimpresa: Giovedì 11 Marzo alle ore 16:00 il Presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto parteciperà al webinar “Fondo nuove competenze… - Fondimpresa : Giovedì 11 Marzo alle ore 16:00 il Presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto parteciperà al webinar “Fondo nuove com… -