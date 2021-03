Vibonese-Casertana, pari in un minuto: Parigi risponde a Salvatore Santoro (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia- Al Luigi Razza finisce 1 a 1 la sfida tra la Vibonese e la Casertana. Per gli uomini di mister Guidi un pareggio che rallenta la rincorsa a posizioni più interessanti, ma resta la buona gara dei suoi che, ai punti, avrebbero meritato l’intera posta. Campo difficile quello calabrese, da sempre complicato sbancarlo. I campani ci hanno provato con un costante forcing alla porta di Marson, ma è mancato il colpo finale. Si può sintetizzare in sessanta secondi la sfida di Vibo: minuto otto della ripresa vantaggio casertano con Santoro, pari un minuto dopo di parigi. La rete dello 0 a 1 nasce da un calcio piazzato per fallo su Pacilli. Santoro disegna una traiettoria beffarda che coglie impreparato Marson. Gioia ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia- Al Luigi Razza finisce 1 a 1 la sfida tra lae la. Per gli uomini di mister Guidi un pareggio che rallenta la rincorsa a posizioni più interessanti, ma resta la buona gara dei suoi che, ai punti, avrebbero meritato l’intera posta. Campo difficile quello calabrese, da sempre complicato sbancarlo. I campani ci hanno provato con un costante forcing alla porta di Marson, ma è mancato il colpo finale. Si può sintetizzare in sessanta secondi la sfida di Vibo:otto della ripresa vantaggio casertano conundopo digi. La rete dello 0 a 1 nasce da un calcio piazzato per fallo su Pacilli.disegna una traiettoria beffarda che coglie impreparato Marson. Gioia ...

