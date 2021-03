Traffico Roma del 07-03-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto a Val Melaina rallentamenti per incidente su via di Monte Cervialto all’altezza di via Ivanoe Bonomi ricordiamo i lavori sullaFiumicino chiusa tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane a coloro che da Fiumicino sono diretti verso l’Eur suggeriamo di metterci sulla carreggiata esterna del raccordo e utilizzare il l’uscita via del mare Ostia oppure l’uscita Pontina in direzione del centro anche oggi sulla linea della metropolitana Con lo scopo di prevenire pericolosi assembramenti possibili chiusure delle stazioni Spagna e Flaminio e dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani lunedì 8 marzo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a rischio i treni regionali nessun problema per i treni a lunga percorrenza garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 dalle 18 alle ...