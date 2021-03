Tavernola | oggi la sirena dal campanile | prova per preparare i cittadini

(Di domenica 7 marzo 2021) Alle ore 11.15 di domenica 7 marzo daldisi sentirà il suono d’allarme di una. È la simulazione che l’amministrazione comunale ha deciso di organizzare percon calma i tavernolesi a un’eventuale evacuazione. Installata nei giorni scorsi, laentrerà in funzione immediatamente se il livello di criticità della frana aumentasse fino allo stadio di allarme. Per ora, lo ricordiamo, la situazione è in stato di ATTENZIONE, il più basso dei tre gradi: attenzione (giallo), pre-allarme (arancione) e allarme (rosso). Il sindaco Ioris Danilo Pezzotti e la sua giunta stanno lavorando duramente da quasi due settimane per curare ogni dettaglio del piano speditivo-evolutivo di Protezione Civile. Lad’allarme è solo una delle misure previste dal piano. ...

