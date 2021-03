Serie B | Empoli - Cittadella 1 - 1 A Dionisi non basta Bajrami

(Di domenica 7 marzo 2021)- Pareggio interno per l'che non va oltre l'1 - 1 con il. Nella prima frazione di gioco la squadra diva in vantaggio con, mentre nella ripresa gli ospiti ...

Pareggio interno per l'Empoli che non va oltre l'1-1 con il Cittadella. Nella prima frazione di gioco la squadra di Dionisi va in vantaggio con Bajrami, mentre nella ripresa gli ospiti raggiungono il pari con Proia. Nella ventisettesima giornata di Serie B, la capolista Empoli non va oltre l'1-1 in casa con il Cittadella. Al Castellani, Bajrami firma al 23' il vantaggio dei toscani, che colpiscono un palo con Man. Pagelle Empoli-Cittadella 1-1: i voti e il tabellino della partita valida per la 27esima giornata di Serie B 2020/2021.