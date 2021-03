Serie A, 26a giornata: un Milan in emergenza vince a Verona, batte un colpo il Crotone (Di domenica 7 marzo 2021) Ventiseiesimo turno in Serie A.Tante reti e divertimento assoluto nel pomeriggio con le tre gare in programma che hanno regalato emozioni fino all'ultimo secondo. Vittoria in piena emergenza per il Milan che doma 2-0 in trasferta il Verona, per i rossoneri a segno Krunic e Dalot. Torna al successo il Crotone che supera con uno spettacolare 4-2 il Torino grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas. In zona salvezza spreca un'atra occasione il Parma che dopo aver compiuto una rimonta pazzesca ha subito il gol del rocambolesco 3-3 al 93'.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 7 marzo 2021) Ventiseiesimo turno inA.Tante reti e divertimento assoluto nel pomeriggio con le tre gare in programma che hanno regalato emozioni fino all'ultimo secondo. Vittoria in pienaper ilche doma 2-0 in trasferta il, per i rossoneri a segno Krunic e Dalot. Torna al successo ilche supera con uno spettacolare 4-2 il Torino grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas. In zona salvezza spreca un'atra occasione il Parma che dopo aver compiuto una rimonta pazzesca ha subito il gol del rocambolesco 3-3 al 93'.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Ultime Notizie dalla rete : Serie 26a Serie A, Fiorentina - Parma: le formazioni ufficiali Fiorentina e Parma si affronteranno oggi alle 15:00 allo stadio Artemio Franchi nella 26a giornata di Serie A . La Fiorentina ha ottenuto un punto nelle due gare interne più recenti contro il Parma in campionato e non rimane almeno tre sfide casalinghe senza successi contro i gialloblù ...

Serie A, il calendario della 26ª giornata: la Roma batte il Genoa SERIE A CALENDARI ORARI " Riparte la Serie A . Una giornata ricca di emozioni e spettacolo, iniziata sabato 6 marzo alle ore 15:00, con il pari tra Spezia e Benevento , per terminare lunedì 8 marzo 20:45 con il big match tra tra Inter ...

Serie A, 26a: Roma ok col Genoa, il Milan non Molla Stadionews.it Calcio: Serie A, Fiorentina-Parma 3-3 Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - Pareggio per 3-3 tra Fiorentina e Parma in un match della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Artemio ...

Calcio: Serie A, la classifica Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - La classifica di Serie A dopo la 26/a giornata: Inter 59 punti; Milan 56; Juventus 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli 44; ...

