Sanremo 2021 | i nostri premi ai look beauty più belli

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) Cosa resterà di questo Festival di Sanremo numero 71, primo (e speriamo ultimo) dell’era pandemica? Tanta roba, questo è certo. All’alba del giorno dopo la vittoria dei Maneskin, percepita come una scossa elettrica di cui avevamo sinceramente bisogno e che ha fatto alzare dal divano (era ora) e cantare a squarciagola un po’ tutti, Zitti e buoni, raccogliamo le idee anche in fatto di bellezza. Prendiamo allora carta e smartphone e ripassiamo in rassegna quello che su quel palco dell’Ariston ha più colpito, esteticamente parlando, noi beautyhaolic navigate. Guardando acconciature, styling, nuance, make-up oscillare tra too much e minimalismo, una cosa è certa. In fatto di trucco e parrucco la kermesse ha accontentato tutti, dai puristi agli amanti degli eccessi teatrali (citofonare Achille Lauro).