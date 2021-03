Roma Genoa streaming | guarda la partita in diretta

Advertising

tuttoatalanta : DIRETTA GOL TA - Roma-Genoa, le formazioni. El Shaarawy dal 1' - Mediagol : #Roma-#Genoa, LIVE #SerieA 07/03/2021: segui la diretta - periodicodaily : Pre Roma-Genoa: le dichiarazioni di Fonseca e Ballardini #RomaGenoa #serieA #7marzo - OdeonZ__ : Genoa, Ballardini: 'La Roma ti punisce appena sbagli. Turnover? Ci penso' - ilRomanistaweb : 'Da ora spero di essere sempre a disposizione. Oggi contano solo i tre punti. Inizio di stagione frustrante, mai av… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

La domenica calcistica vede la 26° giornata di Serie A iniziare con l'anticipo di mezzogiorno tra, ore 12.30. Poi proseguirà alle 15 con Verona - Milan , Fiorentina - Parma , Crotone - Torino . Alle 18 si gioca Sampdoria - Cagliari , mentre in serata, ore 20.45, Napoli - Bologna . ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Cristante; ...Dopo la vittoria di Firenze, la Roma cerca il bis nel match casalingo contro il Genoa.Ritorno tra i titolari per due veterani come Smalling e Pedro e per la prima volta anche El Shaarawy. In panchina.Dopo la vittoria di Firenze, la Roma cerca il bis nel match casalingo contro il Genoa.Ritorno tra i titolari per due veterani come Smalling e Pedro e per la prima volta anche El Shaarawy. In panchina.