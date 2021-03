Prandelli: «Ero sicuro che non avremmo perso» (Di domenica 7 marzo 2021) «Non volevamo uscire con zero punti», commenta Cesare Prandelli, ancora probabilmente spaventato dal rischio di perdere in casa contro il Parma. Partita della paura. Per D'Aversa una vittoria che nion doveva sfuggire al Parma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 7 marzo 2021) «Non volevamo uscire con zero punti», commenta Cesare, ancora probabilmente spaventato dal rischio di perdere in casa contro il Parma. Partita della paura. Per D'Aversa una vittoria che nion doveva sfuggire al Parma L'articolo proviene da Firenze Post.

