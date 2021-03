Padroni? No, leader... (Di domenica 7 marzo 2021) I cani hanno un padrone? Certo che sì, tutti noi, anche in termini di legge siamo per definizione «proprietari di cani», ma nella realtà quotidiana questo termine è a mio parere «vecchio» e inappropriato. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 7 marzo 2021) I cani hanno un padrone? Certo che sì, tutti noi, anche in termini di legge siamo per definizione «proprietari di cani», ma nella realtà quotidiana questo termine è a mio parere «vecchio» e inappropriato.

Advertising

Damianodanny1 : divieti di spostamento tra regioni non valgono per sardine? per leader del partito, Benetton? chi dato e qual… - simo_cg : @LucaBizzarri Lui rappresenta il nuovo cittadino che la nostra politica vorrebbe , sottomesso a qualsiasi decisione… - FedericoSecond4 : @riotta Voi giornalisti d'élite pensate di essere i padroni del pensiero e i tenutari di tutte le certezze. Noi gen… - Gallo9Modazza : RT @marifcinter: Ballardini: 'L'Inter sta bene, sono padroni in campo. Lukaku è leader, dà l'idea di essere anche uno straordinario ragazzo… - ffalcone9938 : RT @marifcinter: Ballardini: 'L'Inter sta bene, sono padroni in campo. Lukaku è leader, dà l'idea di essere anche uno straordinario ragazzo… -