Microsoft | l' acquisizione di Bethesda porterà a giochi esclusivi Xbox? Un sondaggio svela il parere dei giocatori

(Di domenica 7 marzo 2021) L'dida parte di, come avevamo riportato nella giornata di ieri, è andata a buon fine negli USA. Providence Equity, principale stakeholder di ZeniMax, ha pubblicato attraverso la sua pagina web pochi giorni fa l'investimento come "approvato". Quindi è ufficiale:(e non solo) entra a far parte della famigliaGame Studios. Ma ora la domanda è ovviamente lecita: iche verranno sviluppati saranno un'esclusiva per le piattaforme di, ovvero PC,One eSeries X/S? L'analista indipendente Benji Sales attraverso Twitter ha pubblicato unper capire l'opinione deisu questa. "Va bene, visto ...

Advertising

Eurogamer_it : L'acquisizione di #Bethesda porterà a titoli esclusivi su #Xbox? I risultati di un sondaggio. - GamingTalker : Microsoft e ZeniMax Media, acquisizione approvata dalla SEC degli USA - Eurogamer_it : #Microsoft, l'acquisizione di #Bethesda è andata a buon fine. - GameXperienceIT : ZeniMax Media: l'acquisizione da parte di Microsoft si è conclusa - infoitscienza : Bethesda/Microsoft: l'acquisizione sta per diventare realtà -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft acquisizione

Power Automate Desktop è stato presentato dalo scorso settembre ed è il frutto dell'di Softomotive all'inizio dello stesso anno. Potete scaricarlo da questo indirizzo , ma in ...Nell'ambito dell'ha promesso a Providence un ritorno di sei volte del suo investimento iniziale in ZeniMax Media. Attualmente non ci sono invece notizie per quanto riguarda il ...La SEC ha ufficialmente approvato l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, dando un'ulteriore spinta alla finalizzazione dell'affare.. La United States Securities and Exchange Commission o ...La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha ufficialmente dato il via libera all’acquisizione da parte di Microsoft di ZeniMax Media, compagnia madre di Bethesda ed altri studi. Un ...