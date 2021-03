(Di domenica 7 marzo 2021) In casaè tempo dimento. Dopo l'addio a Villas-Boas e l'arrivo di Sampaoli, anche in società si cerca una svolta. Le parole dell'ex presidente hanno fatto intendere che qualcosa si sta muovendo e in tal senso, anche la squadra e i calciatori saranno oggetto di riflessioni.Ed è proprio questo il punto su cui si concentra la prima pagina de L'Equipe di oggi. Tema caldo il futuro di Steve Mandanda e Dimitri Payet che non sembrano essere più nei piani della dirigenza. L'esperto portiere e il fantasista dell'Olympiquepotrebbero essere i primi due nomi pesanti a dire addio al clun. L'estremo difensore sarà probabilmente "accompagnato" alla fine della carriera, mentre il centrocampista offensivo andrà sul. ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Marsiglia, si cambia: due big fuori dal progetto e sul mercato - - LoDrastico : @red___1312 Ci giocava a Marsiglia con quel modulo Bielsa, ma non c'entra un cavolo. 3-4-2-1 in fase di possesso ma… - infoitsport : Olympique Marsiglia cambia, ufficiale Sampaoli nuovo tecnico - infoitsport : Ligue 1, rivoluzione all'Olympique Marsiglia: Sampaoli è il nuovo allenatore. Cambia anche il presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia cambia

FRANCIA - Nonnulla in vetta alla Ligue 1 dopo la 28esima giornata, vincono tutte le prime tre. Il Lilla batte 2 - 0 il(doppietta di Jonathan David) e resta primo a 62 punti, con Psg e Lione che ...... mister Hernandez conferma dodici tredicesimi eal centro Hallock con Dobud, confermando ... Oggi terza partita per i biancocelesti , alle ore 15,15 contro la squadra francese del. Foto ...Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano alla cessione di Arturo Vidal ma le difficoltà per dire addio al cileno non sono poche. I dettagli ...Dopo Olympiacos e Jug, la Pro Recco batte anche il Marsiglia per 8-10 e vede la Final 8 di Champions League. La qualificazione matematica potrebbe arrivare tra poche ore dopo le p ...