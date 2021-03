Lockdown | il Cts insiste Ma il governo | avanti con il sistema delle zone nelle Regioni

(Di domenica 7 marzo 2021) Molte, soprattutto del nord del Paese sono in difficoltà a causa della variante inglese e torna a rialzare la testa una parte del Comitato Tecnico Scientifico che spinge per un nuovo...

... ma solo voci che filtrano dalla riunione di due giorni fa delche somigliano sempre più a ...e 'In Mezz'ora' difendendo le differenze territoriali e quindi negando ogni possibile. ...Il criterio dell'incidenza che al momento rende possibile l'adozione delda parte delle Regioni laddove vi sia superata questa soglia, secondo ildovrebbe invece essere reso ...Tutto dipende dalla possibilità di abbassare i contagi che spinti dalle varianti stanno colepndo tutte le Regioni. Walter Ricciardi torna a parlare della necessità di attivare dei lockdown: politici i ...Molte regioni, soprattutto del nord del Paese sono in difficoltà a causa della variante inglese e torna a rialzare la testa una parte del Comitato Tecnico Scientifico che spinge per un ...