LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Quartararo chiude in vetta, bene Morbidelli 4°, Valentino Rossi 20° lavora sulla sua M1 (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 BANDIERA A SCACCHI! SI chiude IL DAY-2 DEI Test DI Losail! 18.58 In casa Suzuki la sensazione è di chi non ha troppo bisogno di trovare nuove alchimie particolari. La moto è valida e si sa, i piloti non stanno forzando ma ottengono buoni tempi. Joan Mir oggi è ottavo a 575 millesimi, mentre Alex Rins è decimo a 718. Vedremo nei pRossimi tre giorni di lavoro se arriveranno passi in avanti importanti. 18.56 Anche oggi bella figura per l’Aprilia di Aleix Espargarò che chiude terzo (ieri era primo) in 1:54.152 a 212 millesimi dalla vetta. La moto italiane dà conferme importanti, mentre Lorenzo Savadori sta facedno il suo rodaggio nella nuova categoria. 18.53 Buone risposte anche da casa Ducati. Jack Miller è ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 BANDIERA A SCACCHI! SIIL DAY-2 DEIDI! 18.58 In casa Suzuki la sensazione è di chi non ha troppo bisogno di trovare nuove alchimie particolari. La moto è valida e si sa, i piloti non stanno forzando ma ottengono buoni tempi. Joan Mir oggi è ottavo a 575 millesimi, mentre Alex Rins è decimo a 718. Vedremo nei pmi tre giorni di lavoro se arriveranno passi in avanti importanti. 18.56 Anche oggi bella figura per l’Aprilia di Aleix Espargarò cheterzo (ieri era primo) in 1:54.152 a 212 millesimi dalla. La moto italiane dà conferme importanti, mentre Lorenzo Savadori sta facedno il suo rodaggio nella nuova categoria. 18.53 Buone risposte anche da casa Ducati. Jack Miller è ...

