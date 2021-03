LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Miller al comando, Morbidelli in scia. Valentino Rossi 19° lavora sulla sua M1 (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.47 Ed ecco di nuovo in pista anche Danilo Petrucci con la KTM del team Tech3 e Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale. Vedremo come si svilupperà questo loro run. 16.44 Al momento sono una manciata i piloti in pista e tutti su tempi poco indicativi. Anche Morbidelli, per esempio, viaggia ad andatura davvero tranquilla, in evidente lavoro di comparazione. Torna in azione Pol Espargarò con la Honda del team Repsol, attualmente quarto in 1:54.673 a 306 millesimi dalla vetta. 16.41 Nel frattempo ha parlato a motorsport.com il nostro Lorenzo Savadori. Per il nuovo pilota Aprilia ecco le prime impressioni: “Sono andato abbastanza bene, non sono fisicamente al 100%, perché mi sono infortunato alla spalla prima dei Test di Jerez. La moto però lavora bene, passo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.47 Ed ecco di nuovo in pista anche Danilo Petrucci con la KTM del team Tech3 e Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale. Vedremo come si svilupperà questo loro run. 16.44 Al momento sono una manciata i piloti in pista e tutti su tempi poco indicativi. Anche, per esempio, viaggia ad andatura davvero tranquilla, in evidente lavoro di comparazione. Torna in azione Pol Espargarò con la Honda del team Repsol, attualmente quarto in 1:54.673 a 306 millesimi dalla vetta. 16.41 Nel frattempo ha parlato a motorsport.com il nostro Lorenzo Savadori. Per il nuovo pilota Aprilia ecco le prime impressioni: “Sono andato abbastanza bene, non sono fisicamente al 100%, perché mi sono infortunato alla spalla prima deidi Jerez. La moto peròbene, passo ...

