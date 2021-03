Jasmine Cristallo (Sardine): 'Se Meloni diventa premier io devo lasciare la nazione' (Di domenica 7 marzo 2021) Lo scossone delle dimissioni di Zingaretti ha creato un forte scossone all'interno delle Sardine, tanto da occupare per un dialogo lo spazio antistante al Nazareno. La leader calabrese delle Sardine ... Leggi su globalist (Di domenica 7 marzo 2021) Lo scossone delle dimissioni di Zingaretti ha creato un forte scossone all'interno delle, tanto da occupare per un dialogo lo spazio antistante al Nazareno. La leader calabrese delle...

