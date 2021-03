I Pooh: "A Sanremo tagliato il tributo a Stefano D’Orazio: una cosa orrenda" (Di domenica 7 marzo 2021) “A Sanremo tagliato il tributo a Stefano D’Orazio: cosa orrenda”. Parlano così i Pooh dopo che nella serata conclusiva del Festival della Canzone Italiana è saltato l’omaggio allo storico batterista della band, recentemente scomparso dopo aver contratto il Covid. La serata finale della kermesse, infatti, prevedeva un tributo al musicista, probabilmente a causa della lunghezza eccessiva dello show, andato ben oltre le 2 di notte. Fiorello e Amadeus avrebbero dovuto cantare ‘Uomini Soli’, ricordando poi D’Orazio. Dopo l’accaduto, il compagno di band e amico Red Canzian ha dichiarato all’Adnkronos: ”È stata una cosa orrenda, davvero molto brutta. Sapevamo che doveva esserci questo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) “Ail”. Parlano così idopo che nella serata conclusiva del Festival della Canzone Italiana è saltato l’omaggio allo storico batterista della band, recentemente scomparso dopo aver contratto il Covid. La serata finale della kermesse, infatti, prevedeva unal musicista, probabilmente a causa della lunghezza eccessiva dello show, andato ben oltre le 2 di notte. Fiorello e Amadeus avrebbero dovuto cantare ‘Uomini Soli’, ricordando poi. Dopo l’accaduto, il compagno di band e amico Red Canzian ha dichiarato all’Adnkronos: ”È stata una, davvero molto brutta. Sapevamo che doveva esserci questo ...

