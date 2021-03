Fonseca: "Non è stata una grande Roma. Dzeko - Shakhtar? Vediamo" (Di domenica 7 marzo 2021) Roma - La Roma batte di misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e Inter, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto i liguri per 1 a 0 ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021)- Labatte di misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e Inter, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Pauloha battuto i liguri per 1 a 0 ...

Advertising

Fabio76463280 : RT @augustociardi75: Le regole arbitrali ad hoc dicono che #Fonseca e il suo staff non possono protestare perché scatta automaticamente l'e… - infoitsport : FONSECA: 'Non abbiamo fatto una gran partita. Ho dovuto gestire giocatori stanchi. Dzeko? Con lui ora il dialogo è… - gilnar76 : Fonseca non si arrende: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - manuela_orazi : Non l’ho mai sentito dire a @RickyTrevisani in telecronaca durante una partita della @OfficialASRoma che ha tanti i… - albese5 : @WLITALIA1 @EOxigeno @OfficialASRoma @PFonsecaCoach A mio avviso Fonseca è un allenatore molto capace che, come tut… -