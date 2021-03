Fedez e Michielin sul podio a Sanremo 2021: “Grazie a Chiara Ferragni”, Codacons insorge (Di domenica 7 marzo 2021) A gran sorpresa si sono aggiudicati la 71esima edizione del Festival di Sanremo i Maneskin. La loro canzone “Zitti e buoni” ha convinto il pubblico da casa. Al secondo posto “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez. Terzo posto per “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta. Ed è polemica per il podio: sui social gli utenti si sono scatenati. Tanti gli attacchi a Chiara Ferragni, che ha invitato i followers a votare per il marito. Codacons sul piede di guerra: “Vigileremo sul televoto, gara a rischio annullamento”. DiChiarazioni rilanciate dall’Ansa. Fedez Michielin secondo posto a Sanremo 2021: “Grazie a Chiara Ferragni”, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 marzo 2021) A gran sorpresa si sono aggiudicati la 71esima edizione del Festival dii Maneskin. La loro canzone “Zitti e buoni” ha convinto il pubblico da casa. Al secondo posto “Chiamami per nome” di Francesca. Terzo posto per “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta. Ed è polemica per il: sui social gli utenti si sono scatenati. Tanti gli attacchi a, che ha invitato i followers a votare per il marito.sul piede di guerra: “Vigileremo sul televoto, gara a rischio annullamento”. Dizioni rilanciate dall’Ansa.secondo posto a: “”, ...

