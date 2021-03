Extraliscio contro Mara Venier a Domenica In. Botta e risposta (Di domenica 7 marzo 2021) Botta e risposta tra il produttore della band Elisabetta Sgarbi e Mara Venier Un Botta e risposta oggi pomeriggio durante la puntata di Domenica In speciale Sanremo tra Mara Venier e la produttrice della band Extraliscio Elisabetta Sgarbi. “Invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione – racconta la Sgarbi come riporta l’Adnkronos – li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 marzo 2021)tra il produttore della band Elisabetta Sgarbi eUnoggi pomeriggio durante la puntata diIn speciale Sanremo trae la produttrice della bandElisabetta Sgarbi. “Invitano settimane prima Gli(un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione – racconta la Sgarbi come riporta l’Adnkronos – li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e ...

