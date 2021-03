Diritti TV, sette club di Serie A scrivono alla Lega: “Dovrete risarcirci” (Di domenica 7 marzo 2021) La questione dei Diritti Tv continua ad infiammare le stanze della Lega di Serie A. Sky o DAZN? Chi la spunterà? Sono sette le società che hanno preso il toro per le corna e provato a dare una svolta alla situazione. Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona hanno scritto una lettera indirizzata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 marzo 2021) La questione deiTv continua ad infiammare le stanze delladiA. Sky o DAZN? Chi la spunterà? Sonole società che hanno preso il toro per le corna e provato a dare una svoltasituazione. Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona hanno scritto una lettera indirizzata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

