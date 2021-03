Di Maio annuncia: “Con questi numeri servono misure più rigide come chiede il CTS” (Di lunedì 8 marzo 2021) Luigi Di Maio affida a un post sui propri account social quello che di fatto sembra proprio un’anticipazione relativa a nuove chiusure e nuove restrizioni per via del crescere dell’incidenza del contagio in Italia: “In questo momento il problema numero uno per tutti deve essere la pandemia. Nelle ultime 24 ore in Italia abbiamo registrato oltre 20mila nuovi casi, con un tasso di positività che sale al 7.6%. Aumentano Di nuovo i ricoverati in terapia intensiva e piangiamo complessivamente quasi 100mila vittime. Con questi numeri servono misure più rigide, come sta chiedendo anche il comitato tecnico scientifico”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Luigi Diaffida a un post sui propri account social quello che di fatto sembra proprio un’anticipazione relativa a nuove chiusure e nuove restrizioni per via del crescere dell’incidenza del contagio in Italia: “In questo momento il problema numero uno per tutti deve essere la pandemia. Nelle ultime 24 ore in Italia abbiamo registrato oltre 20mila nuovi casi, con un tasso di positività che sale al 7.6%. Aumentano Di nuovo i ricoverati in terapia intensiva e piangiamo complessivamente quasi 100mila vittime. Conpiùstando anche il comitato tecnico scientifico”. SportFace.

