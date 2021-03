Covid | dal dl Sostengo un miliardo per il reddito di cittadinanza

Advertising

sbonaccini : Sottoscritto accordo tra regioni e governo con i medici specializzandi: parteciperanno attivamente alla campagna di… - Agenzia_Ansa : Una rarissima variante del virus SarsCov2 è stata identificata dal laboratorio di Microbiologia dell'Asst Sette Lag… - Agenzia_Ansa : FOTOSTORY | Un anno dal lockdown: 10 immagini simbolo #ANSA - umbriajournal_ : Calano ricoveri e aumentano i guariti dal covid, al 7 marzo 2021 ancora morti - ultimenotizie : Con il primo #Dpcm del #governoDraghi appena entrato in vigore (fino al 6 aprile), chiudono il 66% dei ristoranti (… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dal

Agenzia ANSA

Nel decreto Sostegno, secondo fonti del Mise, verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro il Reddito di cittadinanza e verrà prorogato il Reddito di emergenza. La questione sarebbe stata oggetto di un ...... considerando anche i segnali di ripresa lanciatiCagliari nelle ultime due partite. Il Torino affronterà l'impegno in emergenza per il focolaio di- 19 sviluppatosi all'interno della ...Stop alla prenotazione del vaccino covid nel Lazio per i cittadini di 64 e 65 anni. "Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poiché è im ...Palermo, 7 mar. (Adnkronos) - Un totale di 24 postazioni che, una volta a regime, consentiranno di somministrare duemila vaccini al giorno. È stato ...