Coronavirus | Di Maio “Servono misure più rigide come chiede il Cts”

ROMA (ITALPRESS) – "In questo momento il problema numero uno per tutti deve essere la pandemia. Nelle ultime 24 ore in Italia abbiamo registrato oltre 20mila nuovi casi, con un tasso di positività che sale al 7,6%. Aumentano di nuovo i ricoverati in terapia intensiva e piangiamo complessivamente quasi 100mila vittime. Con questi numeri servono misure più rigide, come sta chiedendo anche il Comitato tecnico scientifico. Questo vuol dire anche che come Governo dobbiamo subito individuare e mettere in campo gli interventi economici per compensare gli effetti delle nuove restrizioni". Così, in un post su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Velocità e decisione sono fondamentali. Purtroppo, come stiamo vedendo anche in questa nuova fase ...

