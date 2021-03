“Che ci vai a fare, tanto non vincerai mai” Super Vip scoraggia Orietta Berti che sconvolta reagisce così (Di domenica 7 marzo 2021) Non ci sono dubbi: la vera regina del Festival di Sanremo è stata Orietta Berti. L’usignolo di Cavriago è stata seguitissima anche dai giovani che, sui social, hanno tifato per lei, sia per i suoi look che per il carattere deciso e un po’ folle. Orietta Berti: la regina del Festival Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@BertiOrietta) La settimana sanremese della cantante era iniziata con un incredibile inseguimento da parte di tre volanti della polizia perché, non avendola riconosciuta, l’avevano accusata di aver violato il coprifuoco. In realtà, Orietta stava andando a provare gli abiti che avrebbe poi indossato sul palco del Festival. La scorsa notte, ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 marzo 2021) Non ci sono dubbi: la vera regina del Festival di Sanremo è stata. L’usignolo di Cavriago è stata seguitissima anche dai giovani che, sui social, hanno tifato per lei, sia per i suoi look che per il carattere deciso e un po’ folle.: la regina del Festival Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La settimana sanremese della cantante era iniziata con un incredibile inseguimento da parte di tre volanti della polizia perché, non avendola riconosciuta, l’avevano accusata di aver violato il coprifuoco. In realtà,stava andando a provare gli abiti che avrebbe poi indossato sul palco del Festival. La scorsa notte, ...

Advertising

capuanogio : Bravo Robertino, adesso “che si sa” vai a mangiare che poi comincia #Sanremo e ci devi raccontare l’ultima serata.… - borghi_claudio : @CiccioIlBrillo @Cartabellotta Ma robe da matti, qui se vai in giro senza mascherina ti prendono a sassate, i vacci… - ilariacapua : Mamma: lunedì devo andare assolutamente in banca. Io: è proprio essenziale che tu vada? Mamma: non proprio ma è tan… - PoliticheseIl : RT @DavidPuente: Vai al supermercato e vedi persone che evitano il gel per le mani, mascherina sotto il naso, parlano vicini quasi faccia a… - Tibsb6 : RT @borghi_claudio: @CiccioIlBrillo @Cartabellotta Ma robe da matti, qui se vai in giro senza mascherina ti prendono a sassate, i vaccini g… -