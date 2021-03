Barbara Berlusconi: “Complimenti al Milan per la stagione, spero ancora nello scudetto” (Di domenica 7 marzo 2021) La figlia del patron del Monza Barbara Berlusconi ha concesso un’intervista a “Libero“, parlando di vari temi tra cui il Milan: “I rossoneri stanno disputando una stagione eccellente. Ovviamente non sarà facile vincere lo scudetto, ma io ci spero. Bisogna fare i Complimenti alla dirigenza e i giocatori. Nessuno si sarebbe mai aspettato una stagione simile, ma soprattutto che il Milan occupasse la seconda posizione dopo venticinque giornate“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) La figlia del patron del Monzaha concesso un’intervista a “Libero“, parlando di vari temi tra cui il: “I rossoneri stanno disputando unaeccellente. Ovviamente non sarà facile vincere lo, ma io ci. Bisogna fare ialla dirigenza e i giocatori. Nessuno si sarebbe mai aspettato unasimile, ma soprattutto che iloccupasse la seconda posizione dopo venticinque giornate“. SportFace.

