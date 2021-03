Atp Doha 2021, Fabbiano fermato prima del main draw: O’ Connell passa in due set (Di domenica 7 marzo 2021) Thomas Fabbiano si infrange contro l’ultimo ostacolo prima del main draw dell’ATP Doha 2021. L’azzurro è uscito infatti di scena all’ultimo turno di qualificazione, battuto dall’australiano Christopher O’ Connell: il punteggio finale è di 6-3 7-6(6). All’interno del primo set è decisivo l’unica palla break conquistata complessivamente dai due: se la prende e la converte O’Connell al’interno del quarto game. Il secondo set è decisamente più movimentato, con due break piazzati a testa fino al tiebreak: all’interno di quest’ultimo Fabbiano paga subito un deficit di 3-0, ma ciononostante riesce a recuperare e ha guadagnare anche un set point; set point che, gettato alle ortiche, apre tuttavia la strada alla vittoria dell’oceanico. ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Thomassi infrange contro l’ultimo ostacolodeldell’ATP. L’azzurro è uscito infatti di scena all’ultimo turno di qualificazione, battuto dall’australiano Christopher O’: il punteggio finale è di 6-3 7-6(6). All’interno del primo set è decisivo l’unica palla break conquistata complessivamente dai due: se la prende e la converte O’al’interno del quarto game. Il secondo set è decisamente più movimentato, con due break piazzati a testa fino al tiebreak: all’interno di quest’ultimopaga subito un deficit di 3-0, ma ciononostante riesce a recuperare e ha guadagnare anche un set point; set point che, gettato alle ortiche, apre tuttavia la strada alla vittoria dell’oceanico. ...

Advertising

sportface2016 : #ATPDoha Thomas #Fabbiano fermato prima del main draw: l'australiano O' Connell passa in due set - senzasinistra : @fm197544 @LaStampa @marioricciard18 ma era una battuta la mia... tra l'altro ho anche sbagliato citta' e torneo. w… - TennisWebMag : Nell'ATP 250 di Doha, che segnerà il ritorno in campo dopo 13 mesi di @rogerfederer (bye al 1° turno) c'è anche… - infoitsport : ATP Doha: Il Main Draw. Ritorna in campo Roger Federer. Al via Sonego - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: Il ritorno del re?? LIVE e in esclusiva su #SuperTennisTV: ?? 8-13 marzo ?? ATP 250 Doha #tennis -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Doha Federer, primo allenamento a Doha. Evans o Chardy al primo turno Rieccoli i gesti poetici del Magnfico Roger. Atterrato sul suolo del Qatar, dove prenderà parte all'Atp 250 della settimana prossima, Federer ha subito testato il campo e si è allenato. Il campione di 20 Slam esordirà contro il vincente del match tra Evans e Chardy. E' stato sorteggiato nel quarto ...

Il primo allenamento di Roger Federer a Doha Il campione svizzero non vede l'ora di fare il suo esordio al torneo ATP 250 di ...

Tabellone ATP Doha: Federer torna in campo TennisItaliano.it ATP Santiago: il cileno Garin guida il tabellone. Tre italiani al via Lunedì, sui campi in terra rossa di Santiago del Cile, prenderà il via il Chile Dove Men+Care Open, torneo ATP 250 e terzo appuntamento del “golden swing” sudamericano, che segue gli appuntamenti arge ...

ATP Buenos Aires: ancora Cerundolo, ma questa volta è Francisco! Finale con Schwartzman Continua il sogno dei fratelli Cerundolo. Dopo il successo di Juan Manuel a Cordoba, Francisco gunge in finale a Buenos Aires. Affronterà ...

Rieccoli i gesti poetici del Magnfico Roger. Atterrato sul suolo del Qatar, dove prenderà parte all'250 della settimana prossima, Federer ha subito testato il campo e si è allenato. Il campione di 20 Slam esordirà contro il vincente del match tra Evans e Chardy. E' stato sorteggiato nel quarto ...Il campione svizzero non vede l'ora di fare il suo esordio al torneo250 di ...Lunedì, sui campi in terra rossa di Santiago del Cile, prenderà il via il Chile Dove Men+Care Open, torneo ATP 250 e terzo appuntamento del “golden swing” sudamericano, che segue gli appuntamenti arge ...Continua il sogno dei fratelli Cerundolo. Dopo il successo di Juan Manuel a Cordoba, Francisco gunge in finale a Buenos Aires. Affronterà ...