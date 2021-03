Vaccino AstraZeneca agli over 80, Bassetti: "Una svolta, serve coraggio" (Di sabato 6 marzo 2021) Sofia Dinolfo Secondo il primario del San Martino di Genova Matteo Bassetti, la possibilità di estendere a tutti l'Astra-Zeneca potrebbe essere una svolta: “Non me l’aspettavo di arrivare ad oggi con così pochi vaccinati” Buone novità per quanto riguarda l'uso del Vaccino contro il coronavirus. In due articoli scientifici in pre-print emerge che quello Astra-Zeneca potrebbe funzionare anche su chi ha più di 80 anni. Una grande notizia in un periodo in cui l’Italia è impegnata nella corsa contro il tempo contro il Covid con risultati che fin qui non sono ancora quelli sperati. La notizia è stata accolta positivamente dal direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti: Mi auguro- ha detto su il Giornale.it il professore- che presto Aifa riveda la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 marzo 2021) Sofia Dinolfo Secondo il primario del San Martino di Genova Matteo, la possibilità di estendere a tutti l'Astra-Zeneca potrebbe essere una: “Non me l’aspettavo di arrivare ad oggi con così pochi vaccinati” Buone novità per quanto riguarda l'uso delcontro il coronavirus. In due articoli scientifici in pre-print emerge che quello Astra-Zeneca potrebbe funzionare anche su chi ha più di 80 anni. Una grande notizia in un periodo in cui l’Italia è impegnata nella corsa contro il tempo contro il Covid con risultati che fin qui non sono ancora quelli sperati. La notizia è stata accolta positivamente dal direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo: Mi auguro- ha detto su il Giornale.it il professore- che presto Aifa riveda la ...

