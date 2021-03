Short Track, argento mondiale per Arianna Fontana. Bronzo per Pietro Sighel (Di sabato 6 marzo 2021) argento per Arianna Fontana ai Mondiali di Short Track nei 500 metri. Vittoria alla grande favorita Schulting. DORDRECHT (OLANDA) – argento per Arianna Fontana ai Mondiali di Short Track. L’azzurra ha concluso al secondo posto nella distanza dei 500 metri. Una grande prestazione per la nostra atleta che ha dovuto cedere il passo solo alla grande favorita Suzanne Schulting (oro nei 1.500 metri e Bronzo nel 2019). La padrona di casa è riuscita ad avere la meglio al termine di una gara molto combattuta. Il Bronzo è andata all’altra olandese Selma Poutsma. Bronzo per Pietro Sighel Una grande giornata per i colori azzurri in ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021)perai Mondiali dinei 500 metri. Vittoria alla grande favorita Schulting. DORDRECHT (OLANDA) –perai Mondiali di. L’azzurra ha concluso al secondo posto nella distanza dei 500 metri. Una grande prestazione per la nostra atleta che ha dovuto cedere il passo solo alla grande favorita Suzanne Schulting (oro nei 1.500 metri enel 2019). La padrona di casa è riuscita ad avere la meglio al termine di una gara molto combattuta. Ilè andata all’altra olandese Selma Poutsma.perUna grande giornata per i colori azzurri in ...

