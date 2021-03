Selvaggia Lucarelli ci va giù duro: nel mirino Barbara Palombelli (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Selvaggia Lucarelli e Barbara Palombelli: una sorta di confronto a distanza tra le due caratterizza il mondo dei social network. La quarta serata del Festival di Sanremo si porta dietro polemiche, discussioni e strascichi. A finire nel mirino è stato il monologo sulla situazione delle donne fatto da Barbara Palombelli, co-conduttrice ieri in quel del Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: una sorta di confronto a distanza tra le due caratterizza il mondo dei social network. La quarta serata del Festival di Sanremo si porta dietro polemiche, discussioni e strascichi. A finire nelè stato il monologo sulla situazione delle donne fatto da, co-conduttrice ieri in quel del

stanzaselvaggia : Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho… - stanzaselvaggia : Manuel, Damiano. Amarli è una fatica. - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - PhCataldo : RT @stanzaselvaggia: Il disastroso Sanremo di Barbara Palombelli nel festival dei maschi, che chiama le donne per auto-assolversi. Ne ho sc… - fabpmcg : Sanremo è un flop perché cerca disperatamente una normalità che non c’è -