**Sanremo: Ferragni chiede voti a followers per Fedez, sul web monta la polemica** (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar.(Adnkronos) – Chiara Ferragni "scatena l'inferno", e su Instagram chiede aiuto ai suoi 23 milioni di followers per votare il marito Fedez, in gara a Sanremo con Francesca Michielin. Sul web monta la polemica: moltissimi utenti protestano a gran voce, facendo notare che nessuno degli altri concorrenti in gara può contare su un bacino così vasto di voti cui attingere. "CHiara Ferragni ha pubblicato letteralmente diciannove stories e tre post, di cui uno con Leone, in cui invita a votare Fedez. Ogni nostro tentativo di far salire qualcun altro sul podio sarà inutile", scrive un utente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

gregomanni : **SANREMO: CODACONS, 'APPELLO FERRAGNI VIOLA PAR CONDICIO, GARA A RISCHIO ANNULLAMENTO'** AO NUN C'AVETE UN AMICO! #Sanremo2021 - TV7Benevento : **Sanremo: Ferragni chiede voti a followers per Fedez, sul web monta la polemica**... - TV7Benevento : **Sanremo: Codacons, 'appello Ferragni viola par condicio, gara a rischio annullamento'**...