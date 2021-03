Sanremo, “è di Ibrahimovi?” la canzone che ti si pianta in testa: Jutro Je di Nada Topcagic (TESTO E VIDEO) (Di sabato 6 marzo 2021) Buona gente di poche pretese, eccoci qui. Per parlare di un brano di Sanremo. Non è in gara. Non ha nemmeno un titolo facile da pronunciare. E così anche il nome della cantante, un’iconica signora bionda con fascia per capelli e faccia da chi sa chiedere un caffè al bancone senza farsi passare avanti da nessuno. Ho detto nessuno. È la canzone che profuma di salamella e birra, che ti fa venire quella strana voglia di “fare il cretino”. Si chiama Jutro Je di Nada Topcagic ed è il brano che usa Zlatan Ibrahimovi? per entrare in scena. Nada Top?agi? è una cantante serba della Bosnia. Il suo stile folk era molto in voga negli anni ’80. Si può dire che la sua Jutro Je ti si pianta in testa come un coala s’attacca al tronco? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Buona gente di poche pretese, eccoci qui. Per parlare di un brano di. Non è in gara. Non ha nemmeno un titolo facile da pronunciare. E così anche il nome della cantante, un’iconica signora bionda con fascia per capelli e faccia da chi sa chiedere un caffè al bancone senza farsi passare avanti da nessuno. Ho detto nessuno. È lache profuma di salamella e birra, che ti fa venire quella strana voglia di “fare il cretino”. Si chiamaJe died è il brano che usa Zlatan? per entrare in scena.Top?agi? è una cantante serba della Bosnia. Il suo stile folk era molto in voga negli anni ’80. Si può dire che la suaJe ti siincome un coala s’attacca al tronco? ...

