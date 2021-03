Sanremo | Codacons | ‘appello Ferragni viola par condicio | gara a rischio annullamento’**

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Il“vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa”, per verificare se l’appello di Chiaraa votare il marito Fedez ina Sanremo con Francesca Michielin possa incorrere in qualchezione. Lo afferma l’associazione all’Adnkronos, e spiega: “Il regolamento del festival prevede la parper tutti gli artisti in, e se questa vieneta da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Sadi10646557 : Ma @Codacons invece che prendersela con Fedez per ogni sciocchezza potrebbe fare una cosa buona per una volta e den… - Alice51455882 : RT @ciccikimchi: Fedez che Codacons si gode Sanremo #Sanremo2021 - annetteakuma : RT @melsneel: Irama e Fedez che si esibiscono Il sul palco di Codacons: Sanre… - ciccikimchi : Fedez che Codacons si gode Sanremo #Sanremo2021 - Iledicarta : Fedez: “che bello Sanremo è finito, è finita l’ansia” Il codacons: #sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : **Sanremo Codacons

FirenzeToday

Intanto, la decisione presa da Amadeus, direttore artistico e conduttore di, ovvero quella di 'salvare' Irama, non è stata vista di buon occhio dal: 'La Rai e Amadeus cambiano le ...2021, ilall'attacco. L'attenzione non poteva che cadere anche sul festival della musica italiana. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli ...Il Codacons ha criticato duramente la decisione di far gareggiare Irama cambiando le regole Il Codacons contro Sanremo. L'associazione ha scelto i social per lanciare la critica contro il Festival e l ...Codacons perde i due ricorsi al TAR contro la partecipazione di Fedez a Sanremo. Costretto a risarcire le spese legali.