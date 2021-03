Sanremo 2021, terzo posto provvisorio per Arisa ma in tanti si soffermano su una somiglianza (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021 volge al termine. Stasera la serata finale che porterà all’incoronazione della canzone regina del 71esimo Festival della musica italiana e c’è grande attesa per scoprire il nome del vincitore, con la classifica generale provvisoria – ottenuta dai voti delle diverse giurie – che vede in testa Ermal Meta, seguito da una new entry come Willie Peyote e da Arisa. La già campionessa del Festival, in gara con ‘Potevi fare di più’, canzone scritta da Gigi D’Alessio ha fatto parlare di sé per il proprio look. E non tanto per l’elegante smoking nero con giacca lunga (con un accenno di scollatura che male mai fa) quanto per il caschetto nero con frangia con cui si è presentata sul palco dell’Ariston per la quarta serata. Leggo ha riportato come su Twitter sia stato fatto il paragone tra il look della cantante nata a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021)volge al termine. Stasera la serata finale che porterà all’incoronazione della canzone regina del 71esimo Festival della musica italiana e c’è grande attesa per scoprire il nome del vincitore, con la classifica generale provvisoria – ottenuta dai voti delle diverse giurie – che vede in testa Ermal Meta, seguito da una new entry come Willie Peyote e da. La già campionessa del Festival, in gara con ‘Potevi fare di più’, canzone scritta da Gigi D’Alessio ha fatto parlare di sé per il proprio look. E non tanto per l’elegante smoking nero con giacca lunga (con un accenno di scollatura che male mai fa) quanto per il caschetto nero con frangia con cui si è presentata sul palco dell’Ariston per la quarta serata. Leggo ha riportato come su Twitter sia stato fatto il paragone tra il look della cantante nata a ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - _ItsGiorgia : RT @RaiRadio2: «Troppo figo che @IRAMAPLUME da casa sta spaccando tutto!» ?? #Random nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizione al Fest… - marcobrown55 : RT @umitalia: SPLENDIDE ?? @MarroneEmma e @AmorosoOF a #sanremo2021 con 'Pezzo Di Cuore' ?? -