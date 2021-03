Sanremo 2021: «sesso ibuprofene», Aiello canta la strana relazione confermata da uno studio (Di sabato 6 marzo 2021) 35 anni, originario di Cosenza, Antonio Aiello, in arte semplicemente Aiello, è l’autore dei versi più audaci del Festival di Sanremo edizione 2021. «Ora è una canzone sessocentrica. Una confessione che gravita intorno a questo sesso, spesso tossico, a volte liberatorio, altre curativo, anche se con me non lo è stato abbastanza. Nell’essere mancante o esagerato, canonico o estremo, comunque è un pensiero cruciale nella vita di ognuno», ha raccontato in un’intervista pubblicata su Vanity Fair. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) 35 anni, originario di Cosenza, Antonio Aiello, in arte semplicemente Aiello, è l’autore dei versi più audaci del Festival di Sanremo edizione 2021. «Ora è una canzone sessocentrica. Una confessione che gravita intorno a questo sesso, spesso tossico, a volte liberatorio, altre curativo, anche se con me non lo è stato abbastanza. Nell’essere mancante o esagerato, canonico o estremo, comunque è un pensiero cruciale nella vita di ognuno», ha raccontato in un’intervista pubblicata su Vanity Fair.

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - MetaErmal : Grazie che onore!! - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - SMSNEWSOFFICIAL : SANREMO 2021 – I Maneskin in gara con “Zitti e buoni”: “E’ una canzone che ci rappresenta” - ma_te98 : RT @trash_italiano: #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini -