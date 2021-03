Rosenkranz e Zweig | l’ebraismo prima della fine del mondo

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 7 marzo 2021) Nel 1921, Hans, nativo di Königsberg in Prussia orientale, ha sedici anni ed è un enfant prodige. Raffinatissimo per sensibilità, ha lo sguardo acuto sulla questione ebraica, divisa in Germania tra la felice evidenza di un’integrazione riuscita e il ciclico risorgere di un antisemitismo mai sopito. Rivolge la speranza ai cieli orientaliPalestina, promessi dal sogno sionista, ha una vocazione letteraria in germe e molte aspirazioni nel cassetto. Scrive una lettera a Stefan, chiedendo consiglio per diventare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.