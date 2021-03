Recovery Plan, scoppia il caso McKinsey. Il Mef: «Non saranno loro a scegliere i progetti» (Di sabato 6 marzo 2021) Non sarà McKinsey & Company a scrivere il nuovo piano sugli investimenti chiesto dall’Unione europea per sbloccare i 207 miliardi del Next Generation Eu, anche se il governo di Mario Draghi si avvarrà dell’aiuto della società di consulenza. La precisazione arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) in una nota in cui fa chiarezza dopo le polemiche nate in giornata. «In merito ad alcuni articoli di stampa relativi ai rapporti in essere con la società McKinsey – si legge nel comunicato– si precisa che la governance del Pnrr italiano è in capo alle amministrazioni competenti e alle strutture del Mef che si avvalgono di personale interno degli uffici». Le polemiche nel Pd Nel riportare la notizia, La Repubblica ha scritto che il ministero guidato da Daniele Franco ha firmato un contratto con la società di consulenza negli ultimi ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Non sarà& Company a scrivere il nuovo piano sugli investimenti chiesto dall’Unione europea per sbloccare i 207 miliardi del Next Generation Eu, anche se il governo di Mario Draghi si avvarrà dell’aiuto della società di consulenza. La precisazione arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) in una nota in cui fa chiarezza dopo le polemiche nate in giornata. «In merito ad alcuni articoli di stampa relativi ai rapporti in essere con la società– si legge nel comunicato– si precisa che la governance del Pnrr italiano è in capo alle amministrazioni competenti e alle strutture del Mef che si avvalgono di personale interno degli uffici». Le polemiche nel Pd Nel riportare la notizia, La Repubblica ha scritto che il ministero guidato da Daniele Franco ha firmato un contratto con la società di consulenza negli ultimi ...

davidefaraone : Tacevano quando veniva realizzata una struttura con 300 consulenti e manager che sostituivano i ministri. Adesso ch… - luigidimaio : In questo momento serve solo unità. Dobbiamo difendere tutte le leggi già approvate e spendere correttamente, e nel… - fattoquotidiano : La scelta del governo Draghi di affidare alla statunitense #McKinsey la consulenza per la messa a punto del Recover… - TheQ_continuum : @gianlucac1 @ThManfredi Ma non c'erano i tecnici del ministero pagati per fare recovery Plan e altre leggi del mini… - Yujumuzh : RT @Il_Vitruviano: Nella questione McKinsey c'è da notare un simpatico paradosso: quelli che ad aprile scorso si lamentavano che il gov.Con… -