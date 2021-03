Nervosismo in casa Insigne, il Benevento non convoca Roberto per provvedimento disciplinare (Di sabato 6 marzo 2021) Tira aria di Nervosismo in casa Insigne. Dopo il Sassuolo, Lorenzo è uscito dal campo mandando a quel paese i suoi compagni. Ma anche il fratello, Roberto, si è lasciato andare a qualche intemperanza. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano dà notizia della mancata convocazione di Roberto Insigne e Schiattarella, per la trasferta di oggi contro lo Spezia (alle 15) per provvedimento disciplinare. “Il club ha deciso di agire con un provvedimento disciplinare per i due giocatori (pare protagonisti di una lite) che al momento sono fuori dai disponibili. Ed è una brutta tegola per Filippo Inzaghi che deve fare a meno anche di Depaoli, out per infortunio. Letizia convocato ma ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Tira aria diin. Dopo il Sassuolo, Lorenzo è uscito dal campo mandando a quel paese i suoi compagni. Ma anche il fratello,, si è lasciato andare a qualche intemperanza. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano dà notizia della mancatazione die Schiattarella, per la trasferta di oggi contro lo Spezia (alle 15) per. “Il club ha deciso di agire con unper i due giocatori (pare protagonisti di una lite) che al momento sono fuori dai disponibili. Ed è una brutta tegola per Filippo Inzaghi che deve fare a meno anche di Depaoli, out per infortunio. Letiziato ma ...

