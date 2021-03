Nardella | ' La rinuncia di Zingaretti rischia di acuire lo scontro sui nomi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nardella rinuncia

Le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario hanno aperto delle voragini interne al Pd. In questo senso, il passo di lato del segretario dem è stato commentato dal sindaco di Firenze: "Io comprendo molto la sua amarezza e lo stato d'animo, anche alla luce del lavoro che sta svolgendo come presidente di Regione. Ma con la formalizzazione delle sue dimissioni rischiamo di ...Così il sindaco di Firenze, Dario, ha commentato in una intervista al Corriere della sera il 'passo di lato' del segretario dem. 'Fare il congresso adesso - ha rincarato la dose l'esponente ...Il sindaco di Firenze sulle dimissioni del segretario: "Sbagliata una resa dei conti sul segretario, quando la priorità è l`emergenza e soprattutto rilanciare il nostro ruolo nel governo Draghi" ..."Fare il congresso adesso - ha rincarato la dose l'esponente democratico - è fuori dal mondo. Peraltro noi amministratori sono settimane che diciamo che ora non serve un congresso. In primo luogo perc ...