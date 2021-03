Moda uomo Primavera 2021: Ermal Meta ha un milione di cose da dirci (Di domenica 7 marzo 2021) Questo Sanremo 2021 ha regalato a noi spettatori e fashion victims importantissime lezioni in fatto di tendenze Moda: l’ultima ci arriva da Ermal Meta con la sua giacca brillante. La giacca di Ermal Meta detta tendenza Moda Primavera 2021. Il Festival di Sanremo ha visto i riflettori puntati sul cantautore albanese, in particolar modo sui suoi outfit L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 7 marzo 2021) Questo Sanremoha regalato a noi spettatori e fashion victims importantissime lezioni in fatto di tendenze: l’ultima ci arriva dacon la sua giacca brillante. La giacca didetta tendenza. Il Festival di Sanremo ha visto i riflettori puntati sul cantautore albanese, in particolar modo sui suoi outfit L'articolo proviene da YesLife.it.

